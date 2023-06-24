شكرا لقرائتكم ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يزورون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية والدينية المصاحبة للبرنامج الذي أعدته الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.

وقد اطلع الضيوف على أقسام المجمع وتعرفوا على مراحل صناعة نسيج كسوة الكعبة المشرفة، واستمعوا إلى شرح عن تاريخ صناعة الكسوة والمواد الخام المستخدمة في صناعتها، وأبدى عدد من ضيوف البرنامج إعجابهم بما شاهدوه.

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مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

حيث عبر البروفسور حاج عيسى سيد أحمد أستاذ جامعة البليدة في الجزائر عن سعادته الغامرة بزيارة مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وقال: أشكر المملكة العربية السعودية على الاستضافة التي من شأنها تعزيز الأخوة بين أفراد المجتمع الإسلامي قاطبة، مضيفاً إلى إن زيارة مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة تتيح الفرصة للأساتذة والأكاديميين والخبراء من مختلف الوطن الإسلامي أن يطلعوا مباشرة على ما تجود به المملكة من إمكانيات لصناعة كسوة الكعبة المشرفة وخدمة الحرمين الشريفين.

وأضاف قائلاً: في اعتقادي أنه ليست هناك دولة في العالم الإسلامي تواكب الحشود وإدارة هذه الإمكانيات الجبارة، بارك الله في جهودهم وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

من جانبه قال الإعلامي والكاتب الصحفي محمد كاديك من الجزائر :” تقصر الكلمات عن وصف السعادة والفرحة والسرور الذي نعيشه هذه الأيام على الأراضي المباركة في المملكة العربية السعودية، فالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله- على كريم الاستضافة ضمن وفود البرنامج ونرجو لهما التوفيق والنصر لما لقيناه من كرم الاستقبال والحفاوة في هذه الأيام المباركة.

وأضاف قائلاً: لقد كان لزيارة مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة أثر كبير وسرور عظيم، لقد أبهرت الجميع بالإمكانيات والأيادي العاملة التي تعبر عن فخرها وشرفها بحياكة ونسيج كسوة الكعبة، لقد شاهدت الفرحة في عيون العاملين في المصنع بما يقومون به من مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة.

من جانب آخر قال عبد الكريم تهامي من دولة بنين: الحمد لله الذي مكنني من زيارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة وأشارك في نسيج كسوة الكعبة المشرفة بشرف لم أشعر به من قبل.

معبراً عن سعادته لما رآه من خبرات واحترافية في عمل وصناعة كسوة الكعبة المشرفة.

واختتم حديثه بالشكر العظيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظة الله – على هذه المكرمة الغير مستغربه وعلى ما يولونه للمسلمين والإسلام من الاهتمام الصادق والكبير.

وأضاف قائلاً : كما أشكر سمو ولى عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على الجهود المبذولة التي يقوم بها المسؤولون والعاملون في البرنامج من زيارات أتاحت لهم التعرف على جانب من جوانب خدمة المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين في هذا المجمع.

من جانبه قال المهندس منيب حسن الراوي رئيس الاتحاد الإسلامي في الجمهورية التشيكية: في الحقيقة زيارة مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة قدمت لنا نحن ضيوف البرنامج شيئًا مختلفًا كنا نشاهده عبر التلفزيون، منذ دخولنا المجمع رسم لنا المسؤولون عن المجمع انطباعاً ومعاني أخرى كبيرة جداً، أعجز عن وصفها في كلمات.