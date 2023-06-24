شكرا لقرائتكم الأمر بالمعروف تفعّل التوعية عبر المنافذ الحدودية والمراكز الميدانية التوعوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جهزت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٤٨ مركزًا ونقطة توزيع ميدانية ونقاط بث لا سلكية متنقلة، مزودة بعدد من الوسائل الحديثة ذات الجودة العالية لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مدن الحجاج بالقصيم والجوف، إضافة للمشاركة في منافذ الدخول البرية بالبطحاء وجسر الملك فهد وسلوى بالمنطقة الشرقية، ومنفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، ومنفذ الوديعة بنجران.

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كوادر مؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن

كما كلفت الرئاسة العامة على العمل بهذه المواقع أكثر من 700 موظفاً ميدانياً من ذوي الكفاءات والخبرات المؤهلين، يشرف عليهم عدد من قيادات الرئاسة العامة ومسؤوليها، للحرص على تقديم الخدمات بكفاءة وجودة إنجاز.

وتأتي هذه الجهود بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتقوم الرئاسة العامة بمهامها حسب الاختصاص بكفاءة ، تترجم رؤية المملكة العربية السعودية 2030.