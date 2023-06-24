طريقة تحميل بطاقة الحاج الرقمية عن طريق نسك

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الرياض - محمد الوسيري - حث المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل ضيوف الرحمن إلى تحميل بطاقة الحج الذكية أو ما تعرف باسم بطاقة الحاج الرقمية عن طريق تطبيق نسك.

طريقة تحميل بطاقة الحاج الرقمية

وقال المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل على حسابه بموقع “تويتر”، “لا تنس تحميل بطاقة الحج الذكية عن طريق تطبيق نسك.. ولتحميل التطبيق امسح الباركود”.

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والمعروف أن بطاقة الحاج الرقمية هي بطاقة إلكترونية تتضمن بيانات الحاج ويتم الاستفادة بها في المواصلات ودخول المشاعر المقدسة والتنقل بينها.

تصاريح مكاتب الحج

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الصحة تصاريح مكاتب الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج، من خلال “منصة صحة” مواكبة للتحول التقني الذي تشهده المملكة، بالتعاون مع شركة لين للأعمال.