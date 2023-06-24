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الأحساء تسجل درجة الحرارة الأعلى اليوم في السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة عظمى اليوم السبت بالسعودية بواقع 48 درجة مئوية.

وذكر المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة بالسعودية اليوم بواقع 48 مئوية، يليها كل من عرفات والدمام ورفحاء بواقع 47 مئوية.

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فيما احتلت القيصومة المركز الثالث في تسجيل أعلى حرارة في السعودية بواقع 46 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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