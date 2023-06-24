شكرا لقرائتكم الأحساء تسجل درجة الحرارة الأعلى اليوم في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة عظمى اليوم السبت بالسعودية بواقع 48 درجة مئوية.

وذكر المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة بالسعودية اليوم بواقع 48 مئوية، يليها كل من عرفات والدمام ورفحاء بواقع 47 مئوية.

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فيما احتلت القيصومة المركز الثالث في تسجيل أعلى حرارة في السعودية بواقع 46 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.