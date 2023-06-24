المدرب الإيطالي جاتوزو على رادار أندية روشن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 5:20 مساءً

كشف الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو" عن اقتراب المدرب الإيطالي جاتوزو، مدرب فالنسيا الإسباني السابق من التدريب فى دوري روشن السعودي للمحترفين، بالموسم المقبل. وقال "دي مارزيو": إن هناك عدة أندية سعودية تتنافس للتعاقد مع جاتوزو بالموسم الجديد، حيث سيقرر المدرب الفريق الذي سيدربه خلال الساعات القليلة القادمة . وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن جاتوزو البالغ من العمر 45 عامًا، والذي لم يدرب أي فريق منذ رحيله عن فالنسيا منتصف الموسم الماضي رفض مؤخراً عرضاً لتدريب فيرونا . وسبق للمدرب الإيطالي تدريب العديد من الأندية أبرزها: باليرمو، ميلان، نابولي، فيورنتينا . وتسعى أندية دورى روشن السعودي عن التعاقد مع مدربين عالميين، لتدعيم صفوفها قبل بدء الموسم الجديد، وخاصة في ظل دعم وزارة الرياضة السعودية للأندية.

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