انت الان تتابع رئيس الأركان الأميركي يلغي جولة في الشرق الأوسط بسبب الوضع في روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث باسم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، أن "ميلي" ألغى جولة كانت مقررة اليوم (السبت) إلى الشرق الأوسط؛ بسبب الوضع في روسيا، في إشارة إلى تمرد مجموعة فاغنر على الجيش الروسي.

وأوضح مكتب "ميلي" في بيان منفصل أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الذي كان من المقرر أن يتوجه إلى إسرائيل والأردن، تحدث أيضاً اليوم مع نظيره الأوكراني، وفقاً لـ"رويترز".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الأميركي يلغي جولة في الشرق الأوسط بسبب الوضع في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.