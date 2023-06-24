الأهلي يراقب البرتغالي جواو ماريو لاعب بنفيكا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 6:21 مساءً

ذكرت تقارير إعلامية اهتمام نادي الأهلي بالتعاقد مع البرتغالي جواو ماريو، لاعب بنفيكا البرتغالي؛ لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد. وقال الصحفي التركي أكرم كونور بحسابه الشخصي في "تويتر": "الأهلي يتابع أوضاع لاعب بنفيكا البرتغالي جواو ماريو؛ لكسب خدماته خلال فترة الانتقالات الجارية". ويلعب جواو ماريو، البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي بنفيكا منذ 2021 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، قبل أن يعار إلى كل من وست هام يونايتد، ولوكوموتيف موسكو.

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