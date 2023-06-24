قائد "فاغنر" يعلن سحب قواته من جنوب روسيا حقنًا للدماء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 6:21 مساءً

أعلن يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، أنه سيسحب قواته إلى قواعدها. وقال "بريغوجين" في رسالة صوتية عبر قناته على "تلغرام": "حقنًا للدماء، سأعيد قواتي إلى قواعدها"، وفقًا لـ"فرانس برس". ودخل "بريغوجين" صباح اليوم مقر قيادة الجيش الروسي في روستوف جنوب روسيا بعدما تحركت قواته من الحدود مع أوكرانيا باتجاه روستوف وفورونيغ.

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