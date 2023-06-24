الرئيس الأمريكي يبحث الأزمة في روسيا مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بحث هاتفيًّا اليوم السبت مع قادة كل من (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تطورات الأزمة في روسيا؛ إذ تشن مجموعة فاغنر منذ مساء أمس تمردًا مسلحًا.

وأوضحت الرئاسة الأمريكية في بيان أن "بايدن" والقادة الأوروبيين ناقشوا الوضع في روسيا، وأكدوا دعمهم الراسخ لأوكرانيا، وفقًا لـ"فرانس برس".

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