انت الان تتابع "السديس": تطوير قنوات الاتصال لمعالجة الملاحظات الميدانية وتفعيل سرعة الاستجابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي ورئيس المجلس التنسيقي للجهات العاملة في المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على أهمية التنسيق بين الجهات العاملة في المسجد الحرام بما يتناسب مع متطلبات الكثافة البشرية لحجاج بيت الله الحرام، خدمة لضيوف الرحمن واستشعار عظمة المكان والزمان وتوثيق جهود الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية المشتركة للمنظومة تعمل على مدار الساعة دون بيروقراطية وفق حوكمة وقياس للأثر ولها دور فاعل في المعالجة الآنية، لما قد يطرأ من ملاحظات وتحويل التحديات لفرص إيجابية.

وقال إن المجلس التنسيقي بين الجهات العاملة في المسجد الحرام، طور قنوات الاتصال لمعالجة الملاحظات الميدانية فور ورودها، إلى جانب تفعيل سرعة الاستجابة من خلال الربط مع مراكز العمليات داخل المسجد الحرام، بالتعاون والتنسيق مع المنظومة الأمنية، وكافة الجهات المعنية وشركاء النجاح وفق توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.

وبين الرئيس العام أنه تم استكمال كافة الاستعدادات للرواق السعودي لاستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن الرئاسة تكثف جهودها وخدماتها في الرواق السعودي في مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام، والخدمات التي تقوم بها الرئاسة والجهات المشاركة في المسجد الحرام في الرواق السعودي، فضلاً عن زيادة المساحات المشغلة في المسجد الحرام وساحاته.