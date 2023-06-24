الاتفاق يُوقِّع مع الهولندي إلكو لتولِّي منصب المدير الرياضي

انت الان تتابع الاتفاق يُوقِّع مع الهولندي إلكو لتولِّي منصب المدير الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
24 يونيو, 2023, 7:31 مساءً
وقَّعت إدارة نادي الاتفاق عقدًا مع الهولندي إلكو شاتوري؛ لتولِّي منصب المدير الرياضي لكرة القدم.
وجرت مراسم التوقيع في النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.
يذكر أن إلكو يمتلك خبرة فنية منذ عام 1996 في أوروبا وإفريقيا وآسيا، وتحديدًا منطقة الخليج العربي، وقد بدأ مسيرته مع الاتفاق قبل 20 عامًا مساعد مدرب ومدربًا للفريق الأولمبي، وعاد مدربًا للفريق الأول في نهاية موسم 2016/ 17، ومديرًا فنيًّا للفئات السنية، إضافة لعمله مدربًا لفئة الشباب في موسم 2022/ 23.
كما أن إلكو حاصل على أعلى شهادة تدريب معتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA، ويجمع بين الجانب الرياضي المهني والأكاديمي؛ فهو حاصل على ماجستير الإدارة الرياضية من جامعة ليفربول، ويعمل محاضرًا وضيفًا دائمًا في أبرز المؤتمرات الدولية المتخصصة في كرة القدم.
الجدير بالذكر أن من ضمن المهام الأساسية للمدير الرياضي التوصية في ملف التعاقدات الأجنبية والمحلية، وكذلك إدارة مركز التحليل والأداء المختص بمتابعة مستويات اللاعبين الذين يرغب النادي بالتعاقد معهم، والإشراف على استراتيجية تطوير الفئات السنية، وتأسيس الأكاديميات الخاصة بالاتفاق في مختلف مناطق السعودية، إضافة إلى متابعة وإعداد التقارير الفنية المتعلقة بالأداء الفني للفريق الأول لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق يُوقِّع مع الهولندي إلكو لتولِّي منصب المدير الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.