انت الان تتابع الاتفاق يُوقِّع مع الهولندي إلكو لتولِّي منصب المدير الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وقَّعت إدارة نادي الاتفاق عقدًا مع الهولندي إلكو شاتوري؛ لتولِّي منصب المدير الرياضي لكرة القدم.

وجرت مراسم التوقيع في النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

يذكر أن إلكو يمتلك خبرة فنية منذ عام 1996 في أوروبا وإفريقيا وآسيا، وتحديدًا منطقة الخليج العربي، وقد بدأ مسيرته مع الاتفاق قبل 20 عامًا مساعد مدرب ومدربًا للفريق الأولمبي، وعاد مدربًا للفريق الأول في نهاية موسم 2016/ 17، ومديرًا فنيًّا للفئات السنية، إضافة لعمله مدربًا لفئة الشباب في موسم 2022/ 23.

كما أن إلكو حاصل على أعلى شهادة تدريب معتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA، ويجمع بين الجانب الرياضي المهني والأكاديمي؛ فهو حاصل على ماجستير الإدارة الرياضية من جامعة ليفربول، ويعمل محاضرًا وضيفًا دائمًا في أبرز المؤتمرات الدولية المتخصصة في كرة القدم.