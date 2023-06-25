انت الان تتابع الاتحاد السعودي للهجن يعلن اكتمال قائمة المتأهلين في سباق المفاريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكملت 264 مطية قائمة المتأهلين إلى المرحلة النهائية من منافسات سباق المفاريـد 2023 الـذي ينظمه الاتحـاد السعودي للهجن في مياديـن الطائف وتبوك وحائل ونجران خلال الفترة من 10 يونيو وحتى الـ 15 من يوليو المقبل بعدد 191 شوطًا، وبجوائز مالية تصل إلى أكثر من 2,300,000 ريال.

واحتضنت الميادين الأربعة اليوم السباق الثاني من المرحلـة الأولـى بمشاركة 3030 مطية تسابقت في 88 شوطًا.

وشهد ميدان الطائف إقامة 25 شوطًا تأهل من خلالها 75 مطية، فيما احتضن ميدان تبـوك 23 شوطًا تأهل منه 69 مطيـة، وسجل ميـدان نجران إقامة 20 شوطًا شهدت تأهل 60 مطية، وأقيم في ميدان حائل 20 شوطًا تأهل منها 60 مطية.

وتصدر الرباعي نايف عزيز البلوي وخالد محمد الشمري ومحمد سعيد المري ومانع فرج آل رزق قائمة المشاركين بأفضل توقيت، حيث حل في المركز الأول في ميدان تبوك نايف عزيز البلوي بالبكرة "ثنا" بزمن وصل إلى 2:04:33 دقيقة، وتصدر ميدان حائل خالد محمد الشمري عبر القعود "المنتحر" بزمن وصل إلى 2:06:27 دقيقة، وتصدر ميـدان الطائف محمد سعيد المري بالبكـرة "وديان" بزمن وصل إلى 2:09:01 دقيقة، وتصدر ميدان نجران مانع فرج آل رزق عبر البكرة "نظام" بزمن وصل إلى 2:10:00 دقيقة.

وكان السباق الأول من المرحلة الأولى قد شهد مشاركة 3471 مطية بإقامة 88 شوطًا في ميادين الطائف وتبوك وحائل ونجران تأهل منه 264 مطية.