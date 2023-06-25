طاقم تحكيم سعودي يدير قمة مباريات الدوري التونسي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 8:16 مساءً

قاد طاقم تحكيم سعودي مباراة النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي، التي أقيمت اليوم السبت في الملعب الأولمبي بسوسة، ضمن الجولة الثامنة من مرحلة التتويج في الدوري التونسي. وتولى الحكم الدولي خالد الطريس مهمة قيادة المباراة حكمًا للساحة، وساعده كل من هشام الرفاعي، وفيصل القحطاني، فيما أشرف ماجد الشمراني على غرفة الفيديو بمساعدة من محمد الحربي. واقترب النجم الرياضي الساحلي من رفع لقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على النادي الإفريقي بنتيجة هدفين دون رد. وبهذا الانتصار أصبح في رصيد النجم الساحلي 30 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، ويكفيه الحصول على نقطة واحدة من مباراتَيه القادمتَين أمام الأولمبي الباجي واتحاد بن قردان لرفع لقب الدوري للمرة الـ11 في تاريخه، بعد أن ارتفع الفارق مع ملاحقه المباشر الترجي الرياضي التونسي إلى 6 نقاط كاملة، فيما تراجع الإفريقي إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

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