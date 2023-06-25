انت الان تتابع نادي الأخدود يحصل على شهادة الكفاءة المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 8:41 مساءً

أعلن نادي الأخدود اليوم السبت حصوله على شهادة الكفاءة المالية بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حتى تاريخ 31 مارس2023م، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية. وجاء في الشهادة أن لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة تشهد بأن نادي الأخدود استوفى التزاماته المالية والتعاقدية، حسب النطاق المحدد من قِبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2023، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية. يُشار إلى أن نادي الأخدود صعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين بعد حلوله في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 68 نقطة.

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