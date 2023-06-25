انت الان تتابع عالِم المسرطنات "الخضيري" يُعدِّد فوائد "اللب الأبيض".. تعرَّف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 8:51 مساءً

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، أن الاستفادة الصحية القصوى من الحبحب في تناول اللب الأبيض الصلب المحيط باللب الأحمر؛ إذ يعد اللب الأبيض غنيًّا بالألياف وبعض المعادن المفيدة، وقليل السكريات. وقال "الخضيري" عبر حسابه على "تويتر": لا تقم بقطع اللب من الحبحب؛ لما له من فوائد كثيرة في علاج القولون وإنقاص الوزن. ويمكن للإنسان أن يتناوله بكميات كبيرة. وهناك فوائد عديدة لفاكهة الحبحب لصحة جسم الإنسان؛ فهي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، تحمي جسم الإنسان من الأمراض المختلفة. كما أن محافظة الليث تمتاز بمنتجات الزراعة المطرية بنكهة طبيعية، يسميها المزارعون "بالعثري"؛ لأنها لا تعتمد على الري التقليدي، كما أنها في الغالب تخلو من الأسمدة الكيماوية، وتكتفي بسقيا الأمطار.

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