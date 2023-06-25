انت الان تتابع قوات وزارة الحرس الوطني في الحج.. مهام إنسانية وأمنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 10:02 مساءً

تشارك وزارة الحرس الوطني في موسم حج هذا العام 1444هـ، بعديد من المهام الأمنية المناطة بها، وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية لخدمة حجاج بيت الله الحرام. وفي إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج، أكملت الوزارة مهامها الأمنية المسندة إليها بالحفاظ على سلامة وراحة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمشاركة في أمن منطقة جسر الجمرات وتنظيم المشاة وإدارة الحشود وتسهيل تفويج الحجاج ووصولهم إلى رمي الجمار ومنع الافتراش ومراقبة منطقة الجمرات، إضافة إلى المهام الأمنية في منطقة الحرم المكي الشريف. كما توفر وزارة الحرس الوطني من خلال الشؤون الصحية بالحرس الوطني خدماتها الطبية والعلاجية لحجاج بيت الله الحرام من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الصحية المتطورة والمستشفيات الميدانية التي تحتوي على عديد من العيادات المتخصصة. فيما يقدم جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الإرشادات الدينية لضيوف الرحمن من خلال استضافته لبعض كبار العلماء والدعاة وتوزيع الرسائل والمطبوعات والمطويات التي تحتوي على توضيح مسائل وأعمال النسك والإفتاء.

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