انت الان تتابع "الخضيري": الطفل يجب أن يكون متحركًا ومزعجًا ويصرخ.. لهذه الأسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 10:02 مساءً

كشف أستاذ وعالِم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، أن الإيجابية في نمو الطفل أن يكون متحركًا ومزعجًا، ويعبث، ويكتشف الأشياء، وينطق، ويصرخ. وأوضح "الخضيري" في إجابته عن استفسار سائل يقول: "يا دكتور، أطفالي يزعجونني، ويلعبون، ويعبثون إذا لم أُعطِهم أجهزة إلكترونية أو جوالاً أو شاشة تلفاز لإسكاتهم؟"؛ ليجيب: "الإيجابية في نمو الطفل أن يكون متحركًا ومزعجًا، ويعبث، ويكتشف الأشياء، وينطق، ويصرخ، ويضحك". وأضاف: "إذا لم يفعل الطفل ذلك فهو مريض؛ يحتاج لعلاج. ومن قال إن الطفل يجب أن يبقى هادئًا ساكنًا فقد أخطأ".

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