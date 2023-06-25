بالصور.. "أمانة الطائف" تضبط شاحنتَيْن تفرغان مخلفات البناء والحفر بـ"حلقة الشرقية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 10:15 مساءً

ضبطت أمانة الطائف، ممثلة بـ"بلدية شرق الفرعية"، شاحنتَيْن من نوع "قلاب" بحي الحلقة الشرقية، أثناء رمي وتفريغ مخلفات البناء والترميم ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء بالحي، وذلك في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات. واتضح من خلال الضبط أن سائقَي الشاحنتَين مقيمان، وجرى حجزها، وإعداد محضر بذلك، وتسليم المخالفَين للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم بحقهما وفق الأنظمة والتعليمات. وسيتم تطبيق العقوبات الرادعة وفق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفَين، وإلزامهما بإزالة المخلفات، وتنظيف الموقع بالكامل. وكانت الأمانة قد حذرت مخالفي الأنظمة، ممن يقومون برمي مخلفات البناء والترميم ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء، من أنها لن تتهاون في ضبطهم، وتطبيق الأنظمة الجزائية بحقهم، مشيرة إلى وجود تنسيق وتعاون بين الأمانة والجهات ذات العلاقة لمتابعة ذلك.

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