"آل الشيخ" يشيد بدعم القيادة لـ"الشؤون الإسلامية" لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بالمساجد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 يونيو, 2023, 10:15 مساءً

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء السبت مسؤولي اللجان العاملة للوزارة في الحج لهذا العام، وذلك بمشعر منى. ونوه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالدعم والمساندة التي حظيت بها الوزارة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ــ حفظهم الله ــ للقيام بواجبها المناط بها لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بالمساجد والمواقيت وكل ما يتعلق برسالة الوزارة السامية. وسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين كل خير على جهودهم ومتابعتهم ودعمهم لسائر قطاعات الدولة، لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وشدد خلال اللقاء على أهمية استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين بالوزارة للقيام بواجبهم في جميع الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة سواءً في مجال العناية بضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والدعوة والإرشاد ومتابعة المشروعات الخاصة بالمواقيت ومرافقها ومساجد المشاعر المقدسة التي تخدم ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام. ويأتي هذا اللقاء بهدف حث المسؤولين والعاملين لمضاعفة الجهد في جميع الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة في موسم حج هذا العام كي يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل يسر وطمأنينة وفي أجواء إيمانية.

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