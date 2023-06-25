شكرا لقرائتكم طريقة حجز موعد لسبيل زمزم بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - خدمة حجز موعد لسبيل زمزم بالمسجد النبوي هي خدمة مقدمة من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتي تسهل حجز موعد لتعبئة جوالين ماء زمزم عن طريق الأماكن المخصصة في المسجد النبوي.

خطوات حجز موعد لسبيل زمزم بالمسجد النبوي

ويتم حجز موعد لسبيل ماء زمزم بالمسجد النبوي من خلال ما يلي:

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انقر على خدمة طلب حجز ماء زمزم.

تعبئة بيانات التسجيل، رقم الطلب يوضع آليًا، عنوان المسجد، اسم المسؤول، رقم الجوال، اسم المندوب، رقم الجوال).

انقر على إرسال الطلب.

يتم إرسال الطلب عند مراكز التعبئة القريبة من المسجد النبوي.

متطلبات الخدمة يجب إبراز كارت الترخيص عند التعبئة، وإرسال خطاب الأوقاف والدعوة والإرشاد عبر البريد الإلكتروني التالي، وتجديده كل عام عبر البريد الإلكتروني الموجود بالأسفل عند انتهاء تاريخ الخطاب.

سبيل زمزم في المسجد النبوي