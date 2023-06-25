شكرا لقرائتكم مراكز الضيافة في مكة والمدينة المنورة تستقبل أطفال الحجاج من عمر الولادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مراكز ضيافة الأطفال في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تستقبل أطفال الحجاج والمعتمرين خلال موسم الحج والعمرة، لتسهيل رحلتهم الإيمانية.

عمر الأطفال

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن مراكز ضيافة الأطفال تستقبل الأطفال من سن الولادة حتى عمر 10 أعوام، حيث تقدم لهم مجموعة من الخدمات منها توفير البيئة الملائمة والآمنة والصحية، وتقديم الوجبات والمشروبات المفيدة جسديًا.

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خدمة المبيت

ولفتت الوزارة إلى أن المراكز تمكن الأطفال من الحصول على خدمة المبيت داخل المركز، مع تقديم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية.