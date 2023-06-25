شكرا لقرائتكم إنقاذ أربعيني من سيخ حديد اخترق جسده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكن فريق طبي من مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة شخص يبلغ من العمر 44 عاماً بعد وصوله لقسم الطوارئ بالمستشفى في حالة حرجة إثر سقوطه من الدور العلوي على مجموعة من الأسياخ، مما نتج عن ذلك اختراق جسده أحد هذه الأسياخ في جهة البطن وخروجه من الجانب الآخر لتجويف البطن في أحد المباني السكنية بمكة المكرمة.

تفاصيل الحالة

وأوضحت رئيسة الفريق الطبي استشارية جراحة عامة وجراحة القولون والمستقيم، أنه تم تكوين فريق طبي مكون من (جراحة أوعية دموية وجراحة الصدر وجراحة العظام)، وتم استقبال الحالة على الفور ونقلها إلى غرفة العمليات كونها حالة إنقاذ حياة وعمل جميع التدخلات الجراحية التي تستدعيها حالة المريض في تلك العملية وبفضل الله تم استخراج السيخ من جسد المريض وتم تنويمه بالعناية المركزة وإعطاء المريض العناية المطلوبة بعد العملية الجراحية ولله الحمد تم نجاح العملية وخروج المريض بصحة جيدة.

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وأكدت ‏أن التعاون المشترك بين التخصصات الطبية المختلفة ، كان له الأثر الإيجابي في مثل هذه الحالة والعديد من الحالات التي تتطلب إنقاذ حياة.

يذكر أن المستشفى عضو تجمع مكة المكرمة الصحي استقبل 364 حالة إنقاذ حياة خلال عام 2023م.