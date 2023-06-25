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إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بجازان ونجران

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الرياض - محمد الوسيري - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (51) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة نجران؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضُبِطَ بحوزته أسلحةٌ ناريةٌ وذخيرةٌ حيَّةٌ ومبلغٌ ماليٌّ.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية،و(999) في بقية مناطق المملكة،ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]
وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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