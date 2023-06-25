الرئاسة الأوكرانية: "بريغوجين أذلّ بوتين"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 5:19 صباحاً

اعتبرت الرئاسة الأوكرانية أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين؛ أذلّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بتمرده المجهض. وقال مساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك؛ عبر تويتر "بريغوجين أذلّ بوتين/الدولة، وأظهر أنه لم يعد هناك احتكارٌ للعنف". فيما بدأ مقاتلو فاغنر ليل السبت الانسحاب من مقرّ القيادة العسكرية في مدينة روستوف في جنوب غرب روسيا بعدما سيطروا عليه، صباح اليوم نفسه، إثر إعلان قائدهم تمرّداً مسلّحاً، بحسب ما أفاد به صحافي في وكالة فرانس برس. وشاهد الصحافي مسلحين من فاغنر وهم يغادرون على متن حافلات صغيرة، لكنّ الدبّابات التي احتلّوا بوساطتها المقرّ كانت لا تزال في مكانها ولم يسحبوها في الحال. فيما أعلن الكرملين أنّ رئيس مجموعة فاغنر العسكرية سيغادر إلى بيلاروسيا والدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه سيتمّ إسقاطها. وقال المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف؛ خلال إفادة صحافية “"سيتمّ إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه. وسيتوجّه هو نفسه إلى بيلاروسيا"، مضيفاً أنّ مقاتلي فاغنر الذين شاركوا في "التمرّد المسلّح" لن تتمّ مقاضاتهم.

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