مدني الرياض يخمد حريقاً اندلع في حشائش وأعشاب بأحد الأودية

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محمد بن مسعود - الدمام - نجحت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض في إخماد حريق اندلع في مجرى أحد الأودية في العاصمة، مبينة أن الحادث لم يُسفر عن أي إصابات.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الحريق نشب في حشائش وأعشاب بمجرى الوادي، وأن فرقها باشرت أعمال التبريد في الموقع والتي مازالت مستمرة.

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