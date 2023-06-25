"البنيان" يصدر قراراً بتكليف محمد المدخلي مديراً للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير التعليم يوسف البنيان؛ قراراً بتكليف الأستاذ محمد بن أحمد المدخلي مديراً عاماً للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة.

وأعرب المدخلي؛ بدوره عن بالغ اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لمزيدٍ من العمل لخدمة التعليم، سائلاً الله أن يوفقه لأداء مهامه ومسؤولياته، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله-.

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