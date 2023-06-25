انت الان تتابع طقس المشاعر المقدّسة.. صحواً بمكة المكرّمة ودرجة الحرارة في عرفات 33 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات المقبلة، أن يكون الطقس صحواً على مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرّمة 32 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 32 درجة، ووصلت في عرفات ومزدلفة إلى 33 درجة.

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