انت الان تتابع لماذا تشرق الشمس في شرق الرياض قبل غربها؟.. "المسند" يوضح سببيْن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند؛ إنه نظراً لمساحة مدينة الرياض الكبيرة (63 × 55 كم)، فإن ‎الشمس تشرق على حدّها الشرقي قبل حدّها الغربي بدقيقتيْن في فصل الصيف، بينما في فصل ‎الشتاء الفارق دقيقة واحدة.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "العلة في شروق الشمس على الحد الجنوبي الشرقي لمدينة الرياض قبل الحد الشمالي الغربي بدقيقتيْن هي أن خط النور أو الخط الفاصل بين الليل والنهار مائل".

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