نصائح من الهلال الأحمر لضيوف الرحمن للتعامل مع حالات انخفاض السكر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 5:52 صباحاً

قدّمت هيئة الهلال الأحمر السعودي، نصائح توعوية للحجاج من أجل التعامل مع حالات انخفاض سكر الدم، أثناء تأدية المناسك. ونصحت الهيئة برفع سكر الدم إذا كانت نتيجة التحليل تشير إلى انخفاضه أو أحس المريض بأعراض الانخفاض، عن طريق شرب عصير مُحَلى أو تناول ملعقتي عسل. ولفتت الهيئة في معلومات توعوية لها، إلى ضرورة تناول وجبة تحتوي على كربوهيدرات للمحافظة على مستوى السكر؛ مشيرة إلى أنه في حال شعر الحاج باستمرار هذه الأعراض بعد تناوله لهذه الوجبة؛ فعليه تناول ملعقتيْ عسل أو عصير محلى، وقياس مستوى سكر الدم بعد مرور 15 دقيقة. وأضافت أنه في حال كانت نتيجة فحص السكر لا تزال منخفضة، ولم يستجب المريض وأوشك على فقدان الوعي؛ فيجب الإسراع بحقن جرعة الجلوكاجون إذا كان متوفرًا في مكان هبوط سكر الدم. وتابعت أنه إذا لم يتوافر الجلوكاجون ولم يستعِدْ المريض وعيه خلال 15 إلى 20 دقيقة؛ فيجب نقله للمستشفى بأسرع وقت.

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