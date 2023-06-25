انت الان تتابع "دهانات الجزيرة" تساهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تشارك "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تطبيق تقنية تخفيض درجة حرارة الأسطح الإسفلتية، بواسطة انعكاس أشعة الشمس، وذلك ضمن عدد من الجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج، إلى جانب المتطوعين والموظفين.

تهدف المبادرة إلى المساهمة في تخفيف درجات الحرارة ضمن مناطق محددة، وذلك في طريق المشاة من عرفات إلى مزدلفة بالمشاعر المقدسة، والتي تتميز بارتفاع درجات الحرارة في الممشى، مما قد يزيد من احتمالية إصابة الحجاج بضربات الشمس والإجهاد الحراري للحاج.

لذا فقد ابتكرت شركة "دهانات الجزيرة" منتج "كولد بلاستيك"، الذي يهدف إلى تبريد الطرق، من خلال عكسه لأشعة الشمس وتقليله لدرجات الحرارة خلال النهار والليل، وتخفيض الطاقة المستخدمة في تبريد المباني، ويسعى المنتج إلى خلق بيئات أكثر راحة للانتظار وأسهل في أماكن التجمع، وذلك باستخدام أفضل التقنيات ذات الجودة العالية بصناعة محلية، رغبةً في خلق بيئة صحية وجودة حياة أفضل.

وتسعى "دهانات الجزيرة" إلى تكثيف الجهود المتكاملة، نحو تسهيل الحياة وابتكار تجارب معيشية أفضل، وتطمح نحو المزيد من الريادة والنمو في قطاع الصناعة بما يخدم الفرد والمجتمع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. نجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

عن "دهانات الجزيرة"