انت الان تتابع تجهيز أكثر من 2.2 مليون عبوة من مشروع الملك عبدالله لسُقيا زمزم لموسم حج 1444هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 6:00 صباحاً

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ جاهزية مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسُقيا زمزم بموسم الحج هذا العام 1444هـ، بتجهيز أكثر من (2.2) مليون عبوة لمواكبة الطلب المتزايد. ووجّه بمضاعفة الجهود ورفع الطاقة الإنتاجية القصوى حسب الحاجة لتصل إلى 200 ألف عبوة يومياً من خلال مقدّمي الخدمة بمقر المشروع مع استمرار بيع العبوات من خلال المتعهدين المعتمدين. وبيّن أن هذه الخدمة تأتي لتحقيق رسالة المشروع، وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لخدمة الإسلام والمسلمين، وتوفير ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن بطرقٍ ميسرة وحضارية، وباستخدام أحدث الآليات الأوتوماتيكية في مراحل تنقية المياه، منذ خروجها من البئر حتى وصولها إلى المصنع، ثم تعبئتها في عبوات صحية وآمنة بطريقة آلية دون تدخل بشري، وذلك للحفاظ على جودة وسلامة المياه المباركة المقدمة لضيوف الرحمن.

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