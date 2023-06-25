انت الان تتابع احتمالية قصور الكلى.. ما الواجب معرفته قبل الفحص بالصبغة؟ "النمر" يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 7:28 صباحاً

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر: إن معرفة تاريخ الحساسية لدى المريض المقبل على إجراء أي فحص تستخدم فيه الصبغة؛ واجب. وأوضح "النمر"، عبر حسابه على "تويتر": "أي فحص تُستخدم فيه الصبغة؛ يجب قبله أن يتأكد الطبيب من تاريخ الحساسية عند المريض بالتفصيل ويشرح له المضاعفات المحتملة النادرة مثل ضيق التنفس، هبوط الضغط، وتوقف القلب". وأضاف: "يجب أيضًا أن يخبره عن احتمالية قصور الكلى بعد الصبغة ولو مؤقتًا".

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