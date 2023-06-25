انت الان تتابع شاهد.. "الجبل الأسود" مقصد الزوار في إجازة الأضحى.. وهنا يخيم المتنزهون فوق السحاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشهد الجبل الأسود التابع لمحافظة الريث بجازان، إقبالًا كبيرًا من الزوار والسياح في إجازة عيد الأضحى المبارك الذين أخذوا يتوافدون على المواقع السياحية في المملكة التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، اللذان خطّا أجمل الصور الإنمائية والفكرية والسياحية والاقتصادية وفق رؤية أخذت تؤتي ثمارها وتعم بنفعها.

وما إن تصل إلى سفح الجبل حتى تستقبلك السحب الماطرة الصاعدة من خلف الجبال؛ حيث يشهد كثافة في السحب التي تغطي الطريق، وتخفي حتى معالم الجبل.

وهيّأت بلدية الريث عددًا من الجلسات ذات الإطلالة البانورامية التي تعانق السحاب لتكون مقصدًا آمنًا للزوار.

ويأخذ الجبل الذي يبلغ طوله قرابة 1800م شكل القوس، بادئًا من الشمال إلى الشرق عند أعلى قمة فيه، ويحده من الشمال والشمال الغربي جبل القهر ووادي لجب المشهور بشلالاته المائية، ومن الجنوب جبال منجد التابعة لمحافظة هروب إضافة لجبال الصهاليل.