"أمانة الرياض" تجهّز 11 موقعاً لخدمة حجاج الداخل والخارج العابرين من المنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 7:31 صباحاً

جهّزت أمانة منطقة الرياض 11 موقعاً لخدمة حجاج الداخل والخارج العابرين من المنطقة باتجاه البقاع الطاهرة في مكة المكرّمة. وتشمل المواقع الـ11 مجموعة محاور رئيسة، أولها المحور الشمالي، وبه 5 مراكز لخدمة القادمين من الحدود الشمالية، ودولة الكويت، وجمهورية العراق. وأضافت الأمانة أن المحور الشرقي به 4 مراكز تخدم القادمين من المنطقة الشرقية، والإمارات، والبحرين، ثم المحور الجنوبي وبه مركزان للقادمين من نجران وعُمان.

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