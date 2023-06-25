انت الان تتابع مراكز الضيافة بمكة والمدينة تستقبل أطفال الحجاج من عمر الولادة حتى 10 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 7:58 صباحاً

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مراكز ضيافة الأطفال في منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، تستقبل أطفال الحجاج والمعتمرين خلال موسم الحج والعمرة، لتسهيل رحلتهم الإيمانية. ولفتت الوزارة إلى أن مراكز ضيافة الأطفال تستقبل الأطفال من سن الولادة حتى عمر 10 أعوام، حيث تقدّم لهم مجموعة من الخدمات، منها توفير البيئة الملائمة والآمنة والصحية، وتقديم الوجبات والمشروبات المفيدة جسدياً. وأوضحت الوزارة إلى أن المراكز تمكّن الأطفال من الحصول على خدمة المبيت داخل المركز، مع تقديم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية.

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