برقيتان من الملك وولي العهد.. "القيادة" تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 8:01 صباحاً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق تحت قيادته الحكيمة، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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