البرنامج السعودي لإعمار اليمن يطلق مشاريع في حضرموت بتكلفة تتجاوز الـ1.2 مليار ريال

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن البرنامج السعودي لإعمار اليمن، عن إطلاق مشاريع تنموية في حضرموت بتكلفة تتجاوز 1.2 مليار ريال.

وشملت المشاريع قطاعات الصحة والطاقة والتعليم والمياه والنقل.

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