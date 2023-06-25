انت الان تتابع "المرئي والمسموع" تفسح أكثر من 2700 جهاز لـ 1200 إعلامي خلال موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 8:23 صباحاً

أسهمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من خلال منصة "إعلام" بموسم الحج لهذا العام، في تنظيم التغطيات الإعلامية، وإصدار التراخيص اللازمة لتوفير التسهيلات كافة للوفود الإعلامية المحلية والدولية، لنقل شعائر الحج ومشاعر الحجاج لكل دول العالم. تأتي مشاركة الهيئة، استمراراً لجهودها المتواصلة في خدمة الوسائل الإعلامية، التي بدأت باستقبال طلباتها بداية شهر ذي القعدة الماضي، عبر مركز "إعلام" لتقديم الخدمات الإعلامية بمحافظة جدة. وقدّمت الهيئة عبر منصة "إعلام" عديداً من الخدمات والتسهيلات الإعلامية، ابتداءً من إصدار تصاريح التصوير الميداني، وتصريح دخول المعدات والأجهزة المرافقة للوفود الإعلامية عبر المنافذ الدولية، وإصدار تصاريح إقامة الاستوديوهات المؤقتة داخل المشاعر المقدّسة وخارجها، إضافة إلى خدمة تصريح دخول عربات البث المباشر إلى داخل المشاعر المقدّسة. وبيّنت الهيئة أن مركز الخدمات الإعلامية استقبل خلال هذه الفترة أكثر من 580 إعلامياً استفادوا من ورش العمل التي تنظّمها، لإطلاعهم على التعليمات المنظمة لعمل وسائل الإعلام خلال موسم الحج. كما استقبلت عبر منصة إعلام أكثر من 353 من طلبات التصاريح، استفاد منها أكثر من 1200 إعلامي، و81 قناة تلفزيونية، و25 شركة إنتاج إعلامي، و13 إذاعة، و52 صحيفة، و52 وكالة أنباء دولية، إضافة إلى فسح 2771 جهازاً إعلامياً. وأكّدت مواصلتها في استقبال طلبات التصاريح الإعلامية عبر منصة إعلام لنقل شعائر الحج: lcsys.gov.sa.

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