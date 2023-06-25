انت الان تتابع بعد مغادرة "فاغنر".. الهدوء يعود إلى روستوف واستئناف الحركة المرورية بالشوارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ساد الهدوء اليوم حول مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف، واستؤنفت حركة المرور في الشوارع، بعد أن غادر يفغيني بريغوجين رئيسَ مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة ومقاتليها المدينة.

وفي مقطع فيديو نشرته وكالة الإعلام الروسية اليوم الأحد على تلغرام، وقالت إنه تم التقاطه في مدينة روستوف؛ ظهر رجل يقوم بأعمال تنظيف في أحد الشوارع وسيارات تتحرك في شارع آخر.

وفي وقت متأخر من أمس السبت، شوهد بريغوجين وهو يغادر المقر العسكري في روستوف بعد وقف تمرد ضد القيادة العسكرية الروسية.

وكان مقاتلو مجموعة فاغنر قد غادروا مدينة روستوف، جنوب غربي روسيا؛ حسب ما أعلنه الحاكم الإقليمي الأحد، بعد أن كانوا قد سيطروا السبت مع قائدهم يفغيني بريغوجين على مقر الجيش الروسي فيها.

وقال فاسيلي غولوبيف عبر تلغرام وفق "سكاي نيوز عربية": إن "رتل مجموعة فاغنر غادر روستوف وتوجه نحو معسكراته"، دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.

من ناحية ثانية، ناشدت الوكالة الفيدرالية للطرق في روسيا، السكان في منطقة موسكو، اليوم الأحد، الامتناع عن السير على طريق إم- 4 "دون" السريع الرئيسي حتى الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.

وكانت الوكالة قد قالت في وقت سابق من اليوم الأحد في منشور على تلغرام، حذفته بعد ذلك: إن القيود المفروضة على المرور على الطريق السريع في منطقتيْ موسكو وتولا لا تزال سارية.