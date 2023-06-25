انت الان تتابع من محطات الاستقبال إلى مقار السكن.. كوادر نسائية لإرشاد حافلات الحجاج بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 8:54 صباحاً

يتولى العنصر النسائي مهامَّ كبيرة هذا العام في تنفيذ الخطط التشغيلية والفنية لمركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج في مكة المكرّمة بموسم حج 1444هـ. وتضمنت الخطط التشغيلية لموسم حج هذا العام كوادر وطنية من العنصر النسائي؛ حيث تم تدريبهن وتأهيلهن على أعلى معايير الجودة والأداء لخدمة ضيوف الرحمن، وشكلت الخطة وجود أكثر من (60) سيدة من الكادر النسائي موزعات على مهام عدة وأعمال في المركز وداخل محطات استقبال الحافلات، إضافة إلى كوادر من الشباب السعودي. وأوضح مدير مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بمكة المكرّمة عبدالله سندي، أن الكادر النسائي يلعب دوراً كبيراً في تنفيذ الخطة لهذا العام 1444هـ، وتتركز أدوارهن في متابعة الأعمال الإدارية وتحقيق إنجازها بالوقت المحدّد، إضافة إلى عمل عددٍ من الكادر النسائي داخل محطات استقبال الحافلات بنظام الورديات كمدخلات لبيانات حافلات الحجاج وإنهاء الإجراءات المتعلقة بإيصالها بمرافقة مرشدي الحافلات إلى مقار سكن ضيوف الرحمن. من جهته، أكّد نائب مدير المركز ياسر كردي، أن إدارة المركز حرصت على تأهيل وتدريب كافة الكوادر ومنهم الكادر النسائي ليكنّ جزءاً من منظومة الحج للعمل في خدمة ضيوف الرحمن. وأضاف "كردي"، أن المركز يواصل أعماله تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف، بمشاركة من النقابة العامة للسيارات، وبإشرافٍ مباشرٍ من وزارة الحج والعمرة في استقبال وإرشاد حافلات ضيوف الرحمن بمنظومة تقنية وبكوادر وطنية مدرّبة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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