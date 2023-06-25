انت الان تتابع مستشفيات مكة والمدينة تقدم خدماتها العلاجية لأكثر من 76 ألفًا من ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 9:56 صباحاً

تَلَقّى أكثر من 76 ألف حاج وحاجة، الخدمات العلاجية الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ مطلع شهر ذي القعدة. وأوضحت "الصحة" أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بلغ 76635 حاجًّا وحاجةً منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى يوم السبت الموافق السادس من شهر ذي الحجة 1444هـ؛ حيث استفاد ضيوف الرحمن من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، التي قَدّمت لهم مجموعة من الخدمات؛ منها إجراء 23 عملية قلب مفتوح، و162 قسطرة قلبية؛ فيما أجريت 385 عملية غسيل كلوي، و38 عملية مناظير، بينما تم دخول 1590 حاجًّا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 2 حالة ولادة، كما شاركت الصحة الافتراضية ببعض الخدمات؛ حيث بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية الافتراضية 836. يُذكر أن "الصحة" جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1444هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن؛ حيث بلغ عدد المستشفيات 32 مستشفى، يساندها 140 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 6132 سريرًا؛ فيما بلغ عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة 761 سريرًا، وبلغ عدد الأسرّة المخصصة لضربات الشمس 222 سريرًا، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 32 ألف ممارس. وأعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف إضافة إلى توفير 190 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.

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