انت الان تتابع يصل إلى 500 ريال.. "ثوب العيد في جازان".. انتعاشة لسوق الخياطة والأقمشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 9:58 صباحاً

أسهم اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك في زيادة الإقبال على محال الخياطة الرجالية في منطقة جازان؛ حيث شهدت أسواق الأقمشة ومحال الخياطة انتعاشاً وإقبالاً من الكبار والصغار على تفصيل ثوب العيد وسط عروض مختلفة من أنواع الأقمشة وطرق الخياطة الحديثة. وأكّد عددٌ من أصحاب محال الخياطة، أن الإقبال تزايد مع بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، وأن موسم الأعياد يمثل ذروة العمل، مشيرين إلى أن الأسعار تختلف، فقد تراوحت بين 130 ريالاً و500 ريال، حسب نوع القماش وجودته وتطريزه. ويعد اللون الأبيض الأكثر رواجاً لدخول فصل الصيف، لكونه من الألوان الأساسية المعتاد عليها في جميع المناسبات السعيدة كالأعياد.

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