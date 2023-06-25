"الصحة" تنفّذ خطة تصعيد الحجاج المرضى من مستشفيات جدة إلى جبل الرحمة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 10:05 صباحاً

نفّذت وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، خطة تصعيد عددٍ من الحجاج المرضى المنوّمين في المستشفيات في محافظة جدة، لتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة، لاستكمال علاجهم، وتمكينهم من أداء مناسك الحج. وأوضحت "الصحة" أنه تم نقل المرضى المنوّمين بوساطة سيارات الإسعاف التابعة للوزارة ترافقهم الكوادر الطبية، إلى جانب تأمين سيارة مرافقة مجهّزة بالتجهيزات والمستلزمات كافة التي يحتاج إليها المرضى أثناء رحلتهم لأداء مناسك الحج. وبيّنت الوزارة أنها أكملت الإجراءات الخاصة كافة بتصعيد ضيوف الرحمن المنوّمين بمستشفياتها إلى المشاعر المقدّسة، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص؛ لتسهيل حركة نقلهم إلى المشاعر المقدّسة، مؤكدة أن تصعيد المرضى المنوّمين للمشاعر المقدّسة يأتي ضمن خطة معدَّة ومدروسة في موسم الحج، من خلال قافلة تضم سيارات إسعاف مجهّزة، ومزوَّدة بفريق طبي متكامل وملزمة إسعافية، إضافة إلى أجهزة مراقبة القلب وأجهزة الإنعاش، وترافق القافلة مركبة إسعاف مساندة ومجهّزة بالتجهيزات كافة. ونفّذت "الصحة" خطة تصعيد المرضى ضمن القافلة الطبية للمرضى المنوّمين بمستشفيات المحافظة ممّن تسمح ظروفهم الصحية -حسب تشخيص الأطباء- بأداء فريضة الحج.

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