انت الان تتابع مع اقتراب العيد.. "أسواق حائل" تشهد ‏نشاطًا وحركة شرائية مكثفة للأضاحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 10:10 صباحاً

تشهد أسواق المواشي بمنطقة حائل مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ‏نشاطًا وحركة شرائية مكثفة للأضاحي؛ حيث يتواجد التجار ومربو ‏المواشي، الذين يعرضون مواشيهم وسط إقبال من المواطنين ‏والمقيمين على الشراء.‏ وتتراوح أسعار الخروف "النعيمي" من 1500 إلى 2200 ريال، و"النجدي" من 1700 إلى 2800 ريال. وأوضح عدد من مربي الماشية أنه لا بد من أن يتأكد المشتري من سلامة ‏الأضحية -قبل شرائها- من العيوب التي تُبطلها، وأن يأخذوا وقتًا كافيًا ‏لمعاينة الأضاحي، والبحث عن أجودها.‏

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