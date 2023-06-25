شاهد.. تفقد رسمي لجاهزية التوسعة السعودية الثالثة وأدوارها والساحات المحيطة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 10:23 صباحاً

وقفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، على جاهزية مبنى التوسعة السعودية الثالثة، بكافة أدوارها والساحات المحيطة بها. وأوضح مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد الجابري، أنه تم التأكد من جاهزية كل الخدمات المقدمة في المصليات، بالإضافة للمواقع المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في شوتر (١) و(٢) و(٣) و(٤) من الدور الأرضي، وكذلك الوقوف على جاهزية الساحات ومبنى الخدمات، والاستفادة من كل المساحات وتهيئتها للقاصدين، لتقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام. وحث "الجابري"، الجميع على تنفيذ الخطط وبذل مزيد من الجهود؛ لمواصلة التميز في تقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام ليؤدي حجاج بيت الله الحرام مناسكهم بكل سهولة ويسر.

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