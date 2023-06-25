أحد أكبر وأجمل معسكرات العرب الكشفية.. "معسكر عرفات".. تاريخ لخدمة الحجاج

حرصت جمعية الكشافة العربية السعودية على تطوير معسكرها الرئيسي في مشعر عرفات؛ حتى أضحى واحدًا من أكبر وأجمل المعسكرات الكشفية في العالم العربي؛ لما يضمه من إمكانات إنشائية واستيعابية ومرافق قل أن توجد مجتمعة في معسكر واحد، وأصبح الكشاف السعودي اليوم ينعم منذ قدومه إلى الديار المقدسة لخدمة الحجاج أو المعتمرين، بالمكان المناسب للراحة؛ مما يحسّن عمله لتقديم مزيد من الأعمال التطوعية.

وأصبحت منشأة معسكر عرفات الكشفي الرئيسي يشار لها بالبنان وهي تقف شامخة على صعيد عرفات الطاهر، بعد تطويرها عام 1435هـ على مساحة 9536 مترًا مربعًا؛ حيث تشتمل على مهاجع للكشافين بطاقة استيعابية تتجاوز الـ1200 سرير، بالإضافة إلى مكاتب القيادة والصالات متعددة الأغراض مع التكييف في جميع غرف ومكاتب وردهات ومرافق المعسكر، ومطعمًا يتسع لـ250 فردًا، ومطبخ جُهّز بأفضل تجهيزات المطابخ وفق أفضل معايير ومواصفات الجودة بما يحقق أفضل استفادة لإعداد وطهي الوجبات الغذائية الصحية للكشافة والجوالة والقادة، ومستودعات، ومصلى مزود بأفضل الأجهزة الصوتية وأفضل الفرش، وملحق به مواضئ ودورات مياه، كما جرى تركيب شبكة حاسب آلي، وغرف مراقبة مرتبطة بالمركز الرئيسي في العزيزية، وخدمات ذكية للإنذار المبكر من الحريق ضمن أعلى معايير الجودة ووفق منظومة متطورة، بالإضافة إلى شبكة لتصريف الأمطار من أعلى المبنى والسيول من أرضية المعسكر.