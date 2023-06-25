انت الان تتابع "الطرق" تنهي عملية تنظيف 10 آلاف عبارة على الطرق المؤدية للمشاعر المقدّسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أنجزت الهيئة العامة للطرق عملية تنظيف أكثر من 10 آلاف عبارة على الطرق المؤدية للمشاعر المقدّسة.

وأوضحت الهيئة أن عمليات تنظيف الطرق تأتي تحسباً لهطول الأمطار خلال موسم الحج، ولتيسير رحلة مرور ضيوف الرحمن.

كانت هذه تفاصيل خبر "الطرق" تنهي عملية تنظيف 10 آلاف عبارة على الطرق المؤدية للمشاعر المقدّسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.