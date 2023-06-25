انت الان تتابع 3 خطوات للاستفادة من بطاقة الحاج الذكية عبر "توكلنا خدمات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 10:45 صباحاً

كشف تطبيق "توكلنا"، عن خطوات ومزايا وآلية الاستفادة من بطاقة الحاج الذكية. وأكد "توكلنا خدمات"، أن بطاقة الحاج تهدف إلى استعراض بطاقة الحاج الذكية في المحفظة الرقمية في تطبيق "توكلنا"؛ للاستفادة منها في كل خطوات التنقل للحجيج. وأوضح "توكلنا" في إنفوجراف تعريفي نشره اليوم، خطوات الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى تطبيق "توكلنا خدمات"، ثم إلى المحفظة الرقمية واستعراض بطاقة الحاج، من قائمة الوثائق الدينية ورمز الاستجابة السريع.

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