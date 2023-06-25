انت الان تتابع مدير صحة الطائف يتفقد سير العمل وجاهزية القطاع الصحي في مركز ظلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 10:53 صباحاً

قام مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني، بزيارة تفقدية للقطاع الصحي في مركز ظلم على طريق الطائف- الرياض صباح اليوم الأحد. واستهل "القحطاني" جولته بتفقد سير العمل في أقسام مستشفى ظلم العام، خلال مرابطة عيد الأضحى المبارك؛ حيث قام بجولة على قسم الطوارئ وأقسام ومرافق المستشفى. وخلال الجولة اطلع مدير صحة الطائف على خطط الطوارئ والتجهيزات، ومدى جاهزية الكوادر لخدمة المراجعين وضيوف الرحمن العابرين مع طريق الطائف- الرياض في طريقهم للمشاعر المقدسة. واجتمع مدير الشؤون الصحية بالطائف بمدير مستشفى ظلم المرابط والمدير الطبي ومنسوبي المستشفى؛ لمناقشة الملاحظات والاستماع للاحتياجات؛ فيما أشاد مدير صحة الطائف في نهاية الجولة بالجهود التي يبذلها منسوبو مستشفى ظلم لخدمة المنومين والمراجعين؛ موجهًا ببذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، ومضاعفة الجهود خلال فترة المرابطة. وزار القحطاني مركز الرعاية الصحية الأولية بظلم؛ حيث اطلع على سير العمل وتفقد جميع الأقسام ومدى جاهزية المركز خلال مرابطة عيد الأضحى المبارك، والْتقى بمدير ومنسوبي المركز مشيدًا بجهودهم، ومطالبًا بمضاعفة هذه الجهود لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

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