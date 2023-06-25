لدعم الجهات المعنية.. 10 محطات أرصادية إضافية بالمشاعر ومنطقة الحرم

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محمد بن مسعود - الدمام - قال المركز الوطني للأرصاد إنه قام بنشر 10 محطات رصد إضافية في المشاعر المقدسة ومنطقة الحرم؛ لزيادة التغطية الجغرافية ودقة البيانات الأرصادية؛ لدعم الجهات المعنية في إعداد خططها الميدانية لحجاج بيت الله.

وأوضح "الوطني للأرصاد"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن المحطات الإضافية توجد في "تفويج الحجاج، ومسجد قباء، والجعرانة، والشرائع، والعمرة، وميقات قرن المنازل، والغزة، والكعيكية، والرصيفة، وميقات يلملم".

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